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Limonlu Şeftali ve Kayısı Reçeli

Limonlu Şeftali ve Kayısı Reçeli
    Sofra Tarifi

    MALZEMELER

    2 adet limon

    5 adet şeftali

    750 gram kayısı

    750 gram toz şeker

    100 gram çiğ antep fıstığı içi

    YAPILIŞI

    Limonları iyice yıkayın. Kabuklarını beyaz kısmını kesmeyecek ve ince olacak şekilde soyacak yardımı ile soyun. Üzerindeki beyaz kısmı alıp, limon içlerini iri parçalar şeklinde doğrayın. Limon kabuğu ve içlerini bir miktar su ile kaynatın. Suyunu dökün. Şeftalilerin ve kayısıların çekirdeklerini çıkarın. Iri parçalar şeklinde dilimleyin. Kayısı, şeftali ve limonu kabuklarıyla birlikte büyük bir tencerenin içine alın. Üzerine toz şekeri ekleyip 6 saat bekletin. Sürenin sonunda ocağa oturtup kısık ateşte 25-30 dakika pişirin. Son 5 dakika antep fıstıklarını ekleyin. Reçeli sıcakken kavanoz veya kavanozlara doldurun. Kapağını sıkıca kapatıp serin bir yerde saklayın.
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