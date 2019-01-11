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Sofra / Kahvaltılıklar ve Atıştırmalıklar / Menemen

Menemen

Menemen
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 adet yumurta

3 adet domates

4-5 adet sivri biber

4 çorba kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı karabiber, tuz


YAPILIŞI

Domateslerin kabuklarını soyup, küp doğrayın. Biberleri halka doğrayın. Zeytinyağını tavaya alıp ısıttıktan sonra biber ilave edin ve karıştırarak hafifçe soteleyin. Domates ekleyip, yumuşayıp suyunu hafif salana dek ara sıra karıştırarak pişirin. Harcın 4 yerine yuva açıp, bu yuvalara yumurtaları kırın ve hafifçe karıştırarak pişirin. Tuzunu ayarlayıp ocaktan alın. Karabiber serperek servis yapın.
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