Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Domateslerin kabuklarını soyup, küp doğrayın. Biberleri halka doğrayın. Zeytinyağını tavaya alıp ısıttıktan sonra biber ilave edin ve karıştırarak hafifçe soteleyin. Domates ekleyip, yumuşayıp suyunu hafif salana dek ara sıra karıştırarak pişirin. Harcın 4 yerine yuva açıp, bu yuvalara yumurtaları kırın ve hafifçe karıştırarak pişirin. Tuzunu ayarlayıp ocaktan alın. Karabiber serperek servis yapın.