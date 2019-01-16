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Meyveli omlet

Meyveli omlet
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 adet yumurta,

3 çorba kaşığı bal

2 çorba kaşığı hindistancevizi rendesi

1/4 çay kaşığı karbonat

1 tutam tuz,

1 çay kaşığı tereyağı

10-12 adet böğürtlen

1/2 paket (100 ml)krema



Süslemek için: Orman meyveleri, 1 çorba kaşığı bal


YAPILIŞI

Yumurtaların akını ve sarısını dikkatlice ayırın. Sarıların içine 2 çorba kaşığı bal ve hindistancevizi ekleyerek pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpın. Akların içine karbonat ve tuz ekleyerek köpük kıvamına gelene kadar çırpın. Yumurta akları ve sarılarını söndürmemeye dikkat ederek karıştırın. Karışımı tereyağı ile yağladığınız 14-16 cm çapında fırına dayanıklı bir kaba boşaltın ve böğürtlenleri gelişigüzel yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarıp kabuk gibi olana kadar pişirin. Omletiniz fırında pişerken 1 çorba kaşığı bal eklediğiniz kremayı çırpıp buzdolabına kaldırın. Fırından çıkan omletin üzerine kremayı koyup üzerini dilediğiniz orman meyveleriyle süsleyin ve 1 çorba kaşığı bal ile tatlandırın.

PÜF NOKTASI

Yumurta aklarını çırparken içine katacağınız bir tutam tuz yumurta aklarının katılaşmasına yardımcı olur.
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