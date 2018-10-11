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Milföye Sarılı Kuşkonmaz

Milföye Sarılı Kuşkonmaz
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 adet milföy (dikdörtgen şeklinde)

3 çorba kaşığı krem peynir

9 adet kalın kuşkonmaz

Üzeri İçin : 1 adet yumurta sarısı

YAPILIŞI

Milföy oda sıcaklığında bekletin ve buzunun çözülmesine yakın her birini ayrı ayrı düz bir zemine yayıp, üzerlerine krem peynir sürün. Boylamasına 3 eşit parçaya bölüp toplamda 9 adet uzun ince parça elde edin. Kuşkonmazların dip kısmından 2'şer cm kesip, alt yarısının kabuklarını soyun. 1 adet milföyü 1 adet kuşkonmazın üzerine, kenarları hafif üst üste gelecek şekilde sarın. Kalan malzemeyi de aynı şekilde hazırlayıp, pişirme kağıdı ile kaplanmış fırın tepsisine yerleştirin. Üzerlerine yumurta sarısı sürüp, önceden ısıtılmış 180 derece fırında, milföy hafif kızarana dek pişirin.

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