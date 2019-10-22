Muzlu pancake tarifi

Bir kasede muzu püre kıvamına gelene kadar ezin. Başka bir kasede yumurtaları çatalla çırpın ve tuzu ilave edin. Üzerine muzu katın. Badem unu ve buğday ununu ekleyip, tel çırpıcı ile iyice karıştırın. Geniş bir tavayı iyice kızdırın ve zeytinyağı ile yağlayın. Badem unlu karışımdan 2 çorba kaşığı alıp tavaya dökün. İki tarafını da 2'şer dakika süreyle hafif kızarana kadar pişirin. Her kullanımda tavayı zeytinyağı ile iyice yağlayarak harç bitene dek aynı işleme devam edin. Üzerine bal gezdirip, meyve ile süsleyin. Ilık veya soğuk olarak servis yapın.

Aşçı: Dilşat Yaşar