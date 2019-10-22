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Muzlu pancake tarifi

Minik porsiyonlarıyla bizi mutlu eden pankekin, yumuşacık ve pofuduk olanı en makbulüdür derler. Alternatif unlarla hazırlayabileceğiniz muzlu pancake tarifi
Muzlu pancake tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Çocuk Partisi, Piknik
  • Ev Yapımı, Ekonomik Tarif, Çocuk
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet büyük boy muz



3 adet yumurta



2 çorba kaşığı badem unu



1 çorba kaşığı tam buğday unu



Yarım çay kaşığı tuz



Tavayı yağlamak için:



3-4 çorba kaşığı zeytinyağı



Üzeri için:



Bal, yaban mersini ve frambuaz


YAPILIŞI

Bir kasede muzu püre kıvamına gelene kadar ezin. Başka bir kasede yumurtaları çatalla çırpın ve tuzu ilave edin. Üzerine muzu katın. Badem unu ve buğday ununu ekleyip, tel çırpıcı ile iyice karıştırın. Geniş bir tavayı iyice kızdırın ve zeytinyağı ile yağlayın. Badem unlu karışımdan 2 çorba kaşığı alıp tavaya dökün. İki tarafını da 2'şer dakika süreyle hafif kızarana kadar pişirin. Her kullanımda tavayı zeytinyağı ile iyice yağlayarak harç bitene dek aynı işleme devam edin. Üzerine bal gezdirip, meyve ile süsleyin. Ilık veya soğuk olarak servis yapın.

Aşçı: Dilşat Yaşar

PÜF NOKTASI

Küçük boy kepçe veya iki çorba kaşığı harçtan bir pancake yapılıyor. Bir tavada iki veya üç pancake aynı anda yapılabilir. Her seferinde tavayı zeytinyağı ile iyice yağlamayı unutmayın.
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