Muzlu ve yaban mersinli pankek

Muzu çatalla ezip Hindistan cevizi unu, karabuğday unu, kabartma tozu ve badem sütünün 1/3'ünü ilave edip karıştırarak çok akışkan olmayan bir hamur elde edin. Tavayı ayçiçeği yağı ile hafifçe yağlayıp ısıtın. Hamurdan istediğiniz ölçüde alıp tavanın ortasına dökün ve sallayarak yuvarlak şekil almasını sağlayın. Üzerine yaban mersini serpip küçük kabarcıklar görene kadar 2-3 dakika pişirin. Diğer tarafını da aynı şekilde pişirin ve servis tabağına alın. Karabuğday unu çok sıvı çektiğinden kalan hamura ara ara kalan badem sütünden ekleyerek hamur bitene kadar işlemi tekrarlayın. Üzerine bal gezdirip servis yapın.