DETAYLI ARA
Sofra Kahvaltılıklar ve Atıştırmalıklar Muzlu ve yaban mersinli pankek

Muzlu ve yaban mersinli pankek

Muzlu ve yaban mersinli pankek
  • 4 Kişilik
  • Ev Partisi, Yemek Daveti, Piknik, Kutlama
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet muz



1 su bardağı yaban mersini



Yarım su bardağı Hindistan cevizi unu



Yarım su bardağı karabuğday unu



1 paket kabartma tozu



1 su bardağı badem sütü



KIZARTMAK İÇİN:



1 tatlı kaşığı ayçiçeği yağı



ÜZERİ İÇİN:



Bal


YAPILIŞI

Muzu çatalla ezip Hindistan cevizi unu, karabuğday unu, kabartma tozu ve badem sütünün 1/3'ünü ilave edip karıştırarak çok akışkan olmayan bir hamur elde edin. Tavayı ayçiçeği yağı ile hafifçe yağlayıp ısıtın. Hamurdan istediğiniz ölçüde alıp tavanın ortasına dökün ve sallayarak yuvarlak şekil almasını sağlayın. Üzerine yaban mersini serpip küçük kabarcıklar görene kadar 2-3 dakika pişirin. Diğer tarafını da aynı şekilde pişirin ve servis tabağına alın. Karabuğday unu çok sıvı çektiğinden kalan hamura ara ara kalan badem sütünden ekleyerek hamur bitene kadar işlemi tekrarlayın. Üzerine bal gezdirip servis yapın.

Bunları da Denemek İster misiniz?
Kuruyemişli bar
Kuruyemişli bar
Amarantlı kırmızı fasulyeli brownie
Amarantlı kırmızı fasulyeli brownie
Pancar soslu sandviç
Pancar soslu sandviç
Izgara sebzeli ve avokado soslu sandviç
Izgara sebzeli ve avokado soslu sandviç
Kabak mücverli sandviç
Kabak mücverli sandviç
Patlıcanlı, füme etli sandviç
Patlıcanlı, füme etli sandviç
Portakal kabuğu reçeli
Portakal kabuğu reçeli
Fırında bayat simitli sebzeli omlet
Fırında bayat simitli sebzeli omlet

Yemek Kategorileri

SON DAKİKA