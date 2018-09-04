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Nohut Unu Atıştırmalık

Nohut Unu Atıştırmalık
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Ev Partisi, Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı nohut unu

1 adet yumurta

50 gram lor peyniri

1 çay bardağı yoğurt

1 çay bardağı zeytinyağı

3 dal biberiyenin yaprakları

tuz

YAPILIŞI

Yumurta, peynir ve yoğurdu oda sıcaklığına getirin. Daha sonra tüm malzemeyi derin bir kaba alıp, elinizle karıştırarak yumuşak kıvamlı bir hamur elde edin. Karışımdan parçalar koparıp elinizde şekil verin ve pişirme kağıdı ile kaplanmış fırın tepsisine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 160 derece fırında 30 dakika pişirin. Ilık olarak servis yapın.
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