Pancar soslu, tulum peynirli ve hindi fümeli sandviç

Haşlanmış pancarların kabuğunu soyun. Rendenin ince tarafı ile rendeleyin. Ezilmiş sarımsak, süzme yoğurt, labne peyniri, çok az tuz, taze çekilmiş karabiber ve lime suyunu ekleyip iyice karıştırın. Altı ekmek diliminin üzerine pancarlı sosu sürün. Yedikule marul yapraklarını ekmek dilimlerinin üzerine paylaştırın. Tulum peyniri dilimleri ve hindi füme ile sıralamayı tamamlayın. Diğer ekmek dilimlerini üzerine yerleştirip servis yapın.