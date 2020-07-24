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Sofra Kahvaltılıklar ve Atıştırmalıklar Pancar soslu, tulum peynirli ve hindi fümeli sandviç

Pancar soslu, tulum peynirli ve hindi fümeli sandviç

Pancar soslu, tulum peynirli ve hindi fümeli sandviç
  • 6 Kişilik
  • Ev Partisi, Yemek Daveti, Kutlama
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

PANCAR SOS İÇİN:



2 adet orta boy haşlanmış pancar



2 diş sarımsak



4 yemek kaşığı süzme yoğurt



3 yemek kaşığı labne peyniri



Tuz, taze çekilmiş karabiber, 1 tatlı kaşığı lime suyu



SANDVİÇ İÇİN



12 dilim tost ekmeği



8-10 yaprak Yedikule marulu



8-10 dilim hindi füme, tulum peyniri


YAPILIŞI

Haşlanmış pancarların kabuğunu soyun. Rendenin ince tarafı ile rendeleyin. Ezilmiş sarımsak, süzme yoğurt, labne peyniri, çok az tuz, taze çekilmiş karabiber ve lime suyunu ekleyip iyice karıştırın. Altı ekmek diliminin üzerine pancarlı sosu sürün. Yedikule marul yapraklarını ekmek dilimlerinin üzerine paylaştırın. Tulum peyniri dilimleri ve hindi füme ile sıralamayı tamamlayın. Diğer ekmek dilimlerini üzerine yerleştirip servis yapın.

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