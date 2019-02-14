Pancar Terin

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Pancarların kabuklarını temizleyip, ince dilimleyin. Sarı biberi 4 parçaya kesin. Labne peyniri, parmesan peyniri, süzme yoğurt, zeytinyağı, toz jelatin, sarmısak tozu ve tuzu ekleyerek hızlıca karıştırın. Porsiyonluk 2 adet kalıbı streç filmle kaplayıp, pancar dilimlerini bir sıra olacak şekilde yerleştirin. Sıra ile peynirli karışım sürüp, bir sıra pancar yerleştirin. Peynirli karışımdan sürüp, biber yerleştirin. Yeniden peynir sürüp bir sıra pancar yerleştirin. Peynirli karışımdan sürüp son olarak pancar dilimleri yerleştirin ve iki kalıbı da sırasıyla dizin. Streç filmle kaplayıp, hafifçe bastırın ve buzdolabında 30 dakika dinlendirin. Ters çevirip servis tabağına çıkarın. Üzerlerini fındıkla süsleyin ve dilimleyerek servis yapın.