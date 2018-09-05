Peynir Ezmesi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Tam yağlı beyaz peynir ve tulum peynirini geniş bir kaba alıp çatal yardımıyla iyice ezin. Kalan malzemeyi ilave edip tekrar iyice ezin. Karışımdan dondurma kaşığı veya çorba kaşığı yardımıyla parçalar alıp servis tabağına yerleştirin ve köy ekmeği ile birlikte servis yapın.