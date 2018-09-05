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Sofra / Kahvaltılıklar ve Atıştırmalıklar / Peynir Ezmesi

Peynir Ezmesi

Peynir Ezmesi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Yemek Daveti
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

300 gram tam yağlı beyaz peynir

300 gram tulum peyniri

300 gram labne peyniri

300 gram lor peyniri

2 dal kıyılmış taze kekik

2 dal kıyılmış maydanoz

2 dal kıyılmış dereotu

5-6 adet kıyılmış ceviz

3 çorba kaşığı zeytinyağı

1-2 diş ezilmiş sarmısak

1/2 çay kaşığı pul biber



SERVİS İÇİN: Köy ekmeği

YAPILIŞI

Tam yağlı beyaz peynir ve tulum peynirini geniş bir kaba alıp çatal yardımıyla iyice ezin. Kalan malzemeyi ilave edip tekrar iyice ezin. Karışımdan dondurma kaşığı veya çorba kaşığı yardımıyla parçalar alıp servis tabağına yerleştirin ve köy ekmeği ile birlikte servis yapın.
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