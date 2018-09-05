Peynir Ezmesi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
300 gram tam yağlı beyaz peynir
300 gram tulum peyniri
300 gram labne peyniri
300 gram lor peyniri
2 dal kıyılmış taze kekik
2 dal kıyılmış maydanoz
2 dal kıyılmış dereotu
5-6 adet kıyılmış ceviz
3 çorba kaşığı zeytinyağı
1-2 diş ezilmiş sarmısak
1/2 çay kaşığı pul biber
SERVİS İÇİN: Köy ekmeği
YAPILIŞI
Tam yağlı beyaz peynir ve tulum peynirini geniş bir kaba alıp çatal yardımıyla iyice ezin. Kalan malzemeyi ilave edip tekrar iyice ezin. Karışımdan dondurma kaşığı veya çorba kaşığı yardımıyla parçalar alıp servis tabağına yerleştirin ve köy ekmeği ile birlikte servis yapın.