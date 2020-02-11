Portakal kabuğu reçeli

Portakal kabuklarını küçük küpler halinde doğrayıp, günde iki kez suyunu değiştirerek 3 gün suda bekletin. Suyunu süzüp üzerine temiz su ilave edin, kabuklar yumuşayana dek kaynatın. Yeniden süzüp kenara alın. Şurup için tozşeker ve suyu kıvam alana dek kaynatın. İçine portakal kabuklarını ve karanfilleri ilave edip kaynatın. Limon suyu ve yıldız anason ekleyip bir taşım mdaha kaynatın. Ocaktan alıp, yıldız anasonu içinden çıkarın. Ilık veya soğuk servis yapın.