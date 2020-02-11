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Sofra / Kahvaltılıklar ve Atıştırmalıklar / Portakal kabuğu reçeli

Portakal kabuğu reçeli

Kahvaltı sofralarınıza renk katacak, damağınızda enfes bir tat bırakacak portakal kabuğu reçelini mutlaka denemelisiniz...
Portakal kabuğu reçeli
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Ev Partisi, Yemek Daveti, Kutlama
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

5 adet portakalın kabuğu



7 su bardağı tozşeker



İki buçuk su bardağı su



2-3 adet karanfil



1 adet limon



1 adet yıldız anason


YAPILIŞI

Portakal kabuklarını küçük küpler halinde doğrayıp, günde iki kez suyunu değiştirerek 3 gün suda bekletin. Suyunu süzüp üzerine temiz su ilave edin, kabuklar yumuşayana dek kaynatın. Yeniden süzüp kenara alın. Şurup için tozşeker ve suyu kıvam alana dek kaynatın. İçine portakal kabuklarını ve karanfilleri ilave edip kaynatın. Limon suyu ve yıldız anason ekleyip bir taşım mdaha kaynatın. Ocaktan alıp, yıldız anasonu içinden çıkarın. Ilık veya soğuk servis yapın.

PÜF NOKTASI

Bu reçeli yaparken 3-4 gün beklemek istemiyorsanız portakal kabuklarını kaynatın ve suyunu süzün. Aynı işlemi 3 kez daha tekrarlayıp, acısını alın. Daha sonra kaynar haldeki şuruba ilave edip, 2-3 dakika kaynatın. Limon suyu ekleyip ocaktan alın.
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