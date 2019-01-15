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Sofra / Kahvaltılıklar ve Atıştırmalıklar / Şakşuka

Şakşuka

Şakşuka
  • 4 Kişilik
  • Yılbaşı, Yemek Daveti, Kutlama
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

8 adet yumurta

2 adet büyük boy domates

2 adet köy biberi

1 adet kırmızı biber

1 adet soğan

1 tatlı kaşığı toz kırmızıbiber

2-3 dal taze kekik

3 çorba kaşığı zeytinyağı

Tuz, karabiber

YAPILIŞI

İnce doğranmış soğanı zeytinyağında hafifçe rengi dönene dek kavurun. Küçük doğradığınız biberleri de ekleyerek yumuşayana kadar pişirin. Küp doğradığınız domates ve kekik dallarını ekleyerek domatesler suyunu çekene kadar pişirin. Sos piştiğinde kekikleri içinden alın ve baharatları ve tuzu ekleyerek bir fırın kabına aktarın. Üzerine yumurtaları kırıp, önceden ısıtılmış 200 derece fırında, yumurta akları pişene kadar 4-5 dakika pişirin.
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