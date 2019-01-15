Sofra Tarifi

YAPILIŞI

İnce doğranmış soğanı zeytinyağında hafifçe rengi dönene dek kavurun. Küçük doğradığınız biberleri de ekleyerek yumuşayana kadar pişirin. Küp doğradığınız domates ve kekik dallarını ekleyerek domatesler suyunu çekene kadar pişirin. Sos piştiğinde kekikleri içinden alın ve baharatları ve tuzu ekleyerek bir fırın kabına aktarın. Üzerine yumurtaları kırıp, önceden ısıtılmış 200 derece fırında, yumurta akları pişene kadar 4-5 dakika pişirin.