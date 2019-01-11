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Sofra / Kahvaltılıklar ve Atıştırmalıklar / Şekersiz pancake

Şekersiz pancake

Şekersiz pancake
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet yumurta,

2 adet muz

3 çorba kaşığı fındık veya badem unu

1-2 çorba kaşığı tereyağı

1 tutam tuz

Servis için :

Taze meyve ve bal


YAPILIŞI

Yumurtaları tuzla beraber köpük gibi olana kadar çırpın. Püre haline getirilmiş muzları ve unu da ekleyip pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar karıştırın. Yapışmaz yüzeyli bir tavayı tereyağı ile yağlayın. Küçük bir kepçeyle karışımdan alıp tavaya dökün ve hafifçe yaydırın. Üzerinde baloncuklar oluşunca ters çevirip diğer tarafını da pişirin. Tüm harcı bu şekilde pişirdikten sonra bal ve taze meyvelerle süsleyip servis yapın.

Instagram takipçilerinden tarif: AYŞE DURUL ASLAN @istiridyeveincisi

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