Şekersiz pancake

Yumurtaları tuzla beraber köpük gibi olana kadar çırpın. Püre haline getirilmiş muzları ve unu da ekleyip pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar karıştırın. Yapışmaz yüzeyli bir tavayı tereyağı ile yağlayın. Küçük bir kepçeyle karışımdan alıp tavaya dökün ve hafifçe yaydırın. Üzerinde baloncuklar oluşunca ters çevirip diğer tarafını da pişirin. Tüm harcı bu şekilde pişirdikten sonra bal ve taze meyvelerle süsleyip servis yapın.

Instagram takipçilerinden tarif: AYŞE DURUL ASLAN @istiridyeveincisi