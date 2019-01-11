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Sofra / Kahvaltılıklar ve Atıştırmalıklar / Soğan halkası

Soğan halkası

Soğan halkası
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

5 adet büyük boy beyaz soğan

2 adet yumurta,

2 çay bardağı süt

1/2 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 tatlı kaşığı toz kırmızıbiber

1/4 su bardağı galeta unu

3/4 su bardağı ekmek kırıntısı

Tuz, karabiber

KIZARTMAK IÇIN: Ayçiçek yağı

YAPILIŞI

Yumurta, süt, tuz ve karabiberi derin bir kapta çırpın. Un, kabartma tozu ve toz kırmızıbiberi birlikte bir tabağa eleyip karıştırın. Başka bir tabakta galeta unu ve ekmek kırıntısını karıştırın. Soğanların alt ve üst ucunu kesip kabuğunu soyun ve halka şeklinde dilimleyin. Halkalarını dikkatlice ayırın. Soğanları önce unlu karışıma batırın. Her tarafı ince bir un tabakası ile kaplandıktan sonra yumurtalı karışıma batırın. En son ekmek kırıntılı karışıma batırın. Hiç bekletmeden bol kızgın yağda kızartıp sıcak servis yapın.
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