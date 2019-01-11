Soğan halkası

Sofra Tarifi
MALZEMELER
5 adet büyük boy beyaz soğan
2 adet yumurta,
2 çay bardağı süt
1/2 su bardağı un
1 paket kabartma tozu
1 tatlı kaşığı toz kırmızıbiber
1/4 su bardağı galeta unu
3/4 su bardağı ekmek kırıntısı
Tuz, karabiber
KIZARTMAK IÇIN: Ayçiçek yağı
YAPILIŞI
Yumurta, süt, tuz ve karabiberi derin bir kapta çırpın. Un, kabartma tozu ve toz kırmızıbiberi birlikte bir tabağa eleyip karıştırın. Başka bir tabakta galeta unu ve ekmek kırıntısını karıştırın. Soğanların alt ve üst ucunu kesip kabuğunu soyun ve halka şeklinde dilimleyin. Halkalarını dikkatlice ayırın. Soğanları önce unlu karışıma batırın. Her tarafı ince bir un tabakası ile kaplandıktan sonra yumurtalı karışıma batırın. En son ekmek kırıntılı karışıma batırın. Hiç bekletmeden bol kızgın yağda kızartıp sıcak servis yapın.