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Soğanlı Yumurta

Soğanlı Yumurta
  • 2 Kişilik
  • Ev Yapımı, Vejetaryen
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet yumurta

5 adet soğan

3 çorba kaşığı zeytinyağı

1 çorba kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı sirke

1 tutam tarçın Tuz, karabiber

YAPILIŞI

Soğanları piyazlık doğrayın. Bir tavaya veya tencereye yağları ekleyip, ısındıklarında soğanı ilave edin. Ocağınızın en küçük gözünün en kısık ayarında arada bir karıştırarak 1.5 saat kadar (soğanı kavurmamaya ve yakmamaya dikkat ederek) pişirin. Soğan yarı yarıya pişince sirke, tuz ve baharatları ekleyin. Soğan pişip renk alınca ortasına bir kaşıkla 2 adet yuva açın ve içine yumurtaları kırın. Yumurtaların beyazı pişip, sarısı sulu kalacak şekilde pişirin.
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