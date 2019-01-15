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Ton Balıklı Kırmızı Yumurta Dolması

Ton Balıklı Kırmızı Yumurta Dolması
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti, Kutlama
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 adet yumurta

1 su bardağı pancar suyu

1 kutu ton balığı

1 çorba kaşığı hardal

2 çorba kaşığı zeytinyağı

2 adet salatalık turşusu

1 çorba kaşığı süzme yoğurt

2 dal taze soğan

YAPILIŞI

Yumurtaları katı şekilde haşlayın. Kabuklarını soyup pancar suyunun içinde 2-3 saat dinlendirin. Yumurtaları enlemesine ikiye kesip, sarılarını başka bir kaba alın. Üzerine yağı süzülmüş ton balığı, hardal, zeytinyağı, dilimlenmiş turşu ve yoğurt ilave edip çatalla iyice ezin. Karışımı yumurtaların ortalarına pay edip, kıyılmış soğan serpin. Servis yapana dek buzdolabının alt rafında dinlendirin.
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