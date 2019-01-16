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Unsuz yumurta ekmeklerı

Unsuz yumurta ekmeklerı
  • 12 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

5 adet yumurta, 8-10 yaprak pazı

200 gram krem peynir

1 çorba kaşığı toz zerdeçal

1 çay kaşığı karbonat

1 tutam tuz

1 çorba kaşığı mısır unu

YAPILIŞI

Pazıların saplarını ayıklayıp yapraklarını kaynar suda 1-2 dakika haşlayın. Kaynar sudan alıp buzlu suya aktarın. Soğuduktan sonra iyice süzüp ince kıyın veya mutfak robotunda püre haline getirin. Yumurtaların akını ve sarısını ayırın. Sarılarına krem peynir ekleyip pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpın. Karışımı ikiye bölüp yarısını zerdeçal ile kalan yarısını da 1 çorba kaşığı mısır unu ve pazı ile karıştırın. Yumurta aklarına karbonat ve tuz ekleyip köpük haline gelene kadar çırpın. Çırptığınız yumurta aklarını 2'ye bölüp, pazılı ve zerdeçallı karışıma eşit pay edin. Yumurta aklarını söndürmeden her iki karışımı da nazikçe karıştırın. Pişirme kağıdı serdiğiniz 2 adet tepsiye, çorba kaşığı veya daha büyük porsiyonlar istiyorsanız kepçe yardımıyla karışımları geniş aralıklarla dökün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarana kadar pişirin.

PÜF NOKTASI

Yumurta akları ile sarılarını karıştırırken akların sönmemesi için çırpma işlemi yerine alttan üste karıştırma yöntemini kullanın. Fırından çıkarken kabarık olan ekmekleriniz soğurken sönecektir.
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