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Vanilyalı Kırmızı Erik Reçeli

Vanilyalı Kırmızı Erik Reçeli
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 kg kırmızı erik

650 gram toz şeker

1 adet çubuk vanilya

200 gram ceviz

1 tatlı kaşığı limon suyu

YAPILIŞI

Erikleri iyice yıkayın. İğneyle üzerlerine birkaç delik açıp büyük bir tencereye alın. Üzerine şeker ve uzunlamasına ortadan ikiye kesilmiş çubuk vanilyayı ekleyin. 8 saat boyunca bu şekilde bekletin. Kısık ateşte 20 dakika pişirin. Üzerinde biriken köpüğü alın ve iri parçalar şeklinde kırılmış cevizleri ekleyip 5 dakika kaynatın. Limon suyunu ekleyip 5 dakika daha pişirin. Reçel sıcakken kavanoz veya kavanozlara doldurun. Kapağını sıkıca kapatıp saklayın.
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