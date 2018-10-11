Yaz Ezmesi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Soğan ve sarımsakların kabuğunu soyun. Pişirme kağıdı serilmiş bir fırın tepsisine dizin ve yumuşayana kadar pişirin. Diğer sebzeleri yıkayın. Patlıcanları birkaç yerinden delin. Domatesleri ve biberleri ikiye bölün. Tüm sebzeleri fırın tepsisine dizin ve önceden ısıtılmış 170 derece fırında közleyin. Közlediğiniz tüm sebzeleri havan veya mutfak robotu yardımıyla ezin. Tuz ve arzunuza göre zeytinyağı ile tatlandırın. Kavanozlara doldurup üzerini kapatacak kadar zeytinyağı ekleyin. Kapaklarını sıkıcı kapatıp saklayın.