DETAYLI ARA
Sofra / Kahvaltılıklar ve Atıştırmalıklar / Yaz Ezmesi

Yaz Ezmesi

Yaz Ezmesi
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 adet soğan

1 baş sarımsak

4 adet büyük boy patlıcan

4 adet domates

8 adet kırmızı biber

8-10 adet acı çarliston biber

Yeteri kadar zeytinyağı, tuz

YAPILIŞI

Soğan ve sarımsakların kabuğunu soyun. Pişirme kağıdı serilmiş bir fırın tepsisine dizin ve yumuşayana kadar pişirin. Diğer sebzeleri yıkayın. Patlıcanları birkaç yerinden delin. Domatesleri ve biberleri ikiye bölün. Tüm sebzeleri fırın tepsisine dizin ve önceden ısıtılmış 170 derece fırında közleyin. Közlediğiniz tüm sebzeleri havan veya mutfak robotu yardımıyla ezin. Tuz ve arzunuza göre zeytinyağı ile tatlandırın. Kavanozlara doldurup üzerini kapatacak kadar zeytinyağı ekleyin. Kapaklarını sıkıcı kapatıp saklayın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Limonlu Şeftali ve Kayısı Reçeli
Limonlu Şeftali ve Kayısı Reçeli
Kayısı Pestili (Bastık)
Kayısı Pestili (Bastık)
Avokadolu Ton Balıklı Sandviç
Avokadolu Ton Balıklı Sandviç
Peynir Ezmesi
Peynir Ezmesi
Izgara Sebzeli ve Avokado Soslu Sandviç
Izgara Sebzeli ve Avokado Soslu Sandviç
Kabak Mücverli Sandviç
Kabak Mücverli Sandviç
Ciğer Pateli ve Karamelize Soğanlı Sandviç
Ciğer Pateli ve Karamelize Soğanlı Sandviç
Patlıcanlı Füme Etli Sandviç
Patlıcanlı Füme Etli Sandviç

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN