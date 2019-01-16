Yumurta dolması (devılled eggs)

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Yumurtaları üzerlerini bir-iki parmak geçecek kadar su ile derin bir tencereye koyun. 8-9 dakika katı olacak şekilde haşlayın. Yumurtaları soğuk suyun altında soğuyana kadar bekletin. Yumurtaların kabuklarını dikkatli bir şekilde soyun, uzunlamasına ortadan ikiye kesin. Bir çay kaşığı yardımı ile sarılarını bir kapta toplayın. Beyazları düz bir tabağa dizin. Yumurta sarılarına mayonez, hardal, tuz, karabiber ve toz kırmızıbiber ekleyip iyice karıştırın. Bir sıkma torbası ile yumurta sarısı karışımını beyazların içine yerleştirin. Taze kekik yaprakları ve toz kırmızıbiber ile servis yapın