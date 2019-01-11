Yumurta kapama

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Tereyağını bakır tavada ısıtıp baharatların tümünü ilave edin ve karıştırın. Enlemesine ortadan ikiye kesilmiş yumurtaları sarı kısımları alta gelecek şekilde yerleştirin. Orta ısıda ara sıra hafifçe sallayarak 5-6 dakika pişirin. Pişirme sırasında birkaç kez yağından alıp yumurtaların üzerine gezdirin. Ocaktan alıp sıcak olarak servis yapın.