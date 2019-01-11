Yumurta kapama

Sofra Tarifi
MALZEMELER
5 adet katı haşlanmış yumurta
125 gram tereyağı
1 tatlı kaşığı kuru kekik
1 tatlı kaşığı pulbiber
1 çay kaşığı toz kırmızıbiber
1/2 çay kaşığı karabiber
YAPILIŞI
Tereyağını bakır tavada ısıtıp baharatların tümünü ilave edin ve karıştırın. Enlemesine ortadan ikiye kesilmiş yumurtaları sarı kısımları alta gelecek şekilde yerleştirin. Orta ısıda ara sıra hafifçe sallayarak 5-6 dakika pişirin. Pişirme sırasında birkaç kez yağından alıp yumurtaların üzerine gezdirin. Ocaktan alıp sıcak olarak servis yapın.
PÜF NOKTASI
Yumurta kapamaya kuru nane de ilave edebilirsiniz