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Sofra / Kahvaltılıklar ve Atıştırmalıklar / Yumurta kapama

Yumurta kapama

Yumurta kapama
  • Kişilik
  • Pişirme: 6 dakika
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

5 adet katı haşlanmış yumurta

125 gram tereyağı

1 tatlı kaşığı kuru kekik

1 tatlı kaşığı pulbiber

1 çay kaşığı toz kırmızıbiber

1/2 çay kaşığı karabiber

YAPILIŞI

Tereyağını bakır tavada ısıtıp baharatların tümünü ilave edin ve karıştırın. Enlemesine ortadan ikiye kesilmiş yumurtaları sarı kısımları alta gelecek şekilde yerleştirin. Orta ısıda ara sıra hafifçe sallayarak 5-6 dakika pişirin. Pişirme sırasında birkaç kez yağından alıp yumurtaların üzerine gezdirin. Ocaktan alıp sıcak olarak servis yapın.

PÜF NOKTASI

Yumurta kapamaya kuru nane de ilave edebilirsiniz
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