Yumurta salatası sandviçi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
6 adet yumurta
2 çorba kaşığı mayonez
1 çay kaşığı hardal
2-3 dal taze soğan
1 çay kaşığı toz kırmızıbiber
Tuz, karabiber
SERVIS IÇIN:
4 adet tam buğday sandviç ekmeği
Karışık yeşillik
YAPILIŞI
Yumurtaları katı olacak şekilde 8-9 dakika haşlayın. Bir kapta mayonez, hardal, ince doğranmış taze soğan, tuz ve baharatları karıştırın. Kabuklarını soyduğunuz yumurtaları küçük küpler halinde doğrayarak mayonez karışımı ile iyice karıştırın. Yeşillikler ile birlikte tam buğday ekmeğinin arasına koyup servis yapın.