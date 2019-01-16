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Yumurta salatası sandviçi

Yumurta salatası sandviçi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Dünya Mutfağı
  • Piknik
Sofra Tarifi

MALZEMELER

6 adet yumurta

2 çorba kaşığı mayonez

1 çay kaşığı hardal

2-3 dal taze soğan

1 çay kaşığı toz kırmızıbiber

Tuz, karabiber

SERVIS IÇIN:

4 adet tam buğday sandviç ekmeği

Karışık yeşillik

YAPILIŞI

Yumurtaları katı olacak şekilde 8-9 dakika haşlayın. Bir kapta mayonez, hardal, ince doğranmış taze soğan, tuz ve baharatları karıştırın. Kabuklarını soyduğunuz yumurtaları küçük küpler halinde doğrayarak mayonez karışımı ile iyice karıştırın. Yeşillikler ile birlikte tam buğday ekmeğinin arasına koyup servis yapın.
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