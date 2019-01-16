Yumurta salatası sandviçi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Yumurtaları katı olacak şekilde 8-9 dakika haşlayın. Bir kapta mayonez, hardal, ince doğranmış taze soğan, tuz ve baharatları karıştırın. Kabuklarını soyduğunuz yumurtaları küçük küpler halinde doğrayarak mayonez karışımı ile iyice karıştırın. Yeşillikler ile birlikte tam buğday ekmeğinin arasına koyup servis yapın.