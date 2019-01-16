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Yumurtalı fasulye kavurması

Yumurtalı fasulye kavurması
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 adet yumurta

300 gram taze fasulye

2 çorba kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı pulbiber

Tuz, karabiber

YAPILIŞI

Taze fasulyelerin kılçıklarını ayıklayıp uzunlamasına ortadan ikiye kesin. Kestiğiniz parçaları ikiye bölün. Tereyağını geniş bir tavada eritip fasulyeyi ekleyin ve yumuşayana kadar kavurun. Yumurtaları geniş bir kaseye kırıp üzerine tuz, karabiber ve pulbiber katın. Çırptıktan sonra fasulyelerin üzerine boşaltıp karıştırın. Yumurta piştikten sonra ocaktan alıp sıcak servis yapın.

PÜF NOKTASI

Eğer fasulyelerin daha hızlı pişmesini istiyorsanız önceden haşlayabilirsiniz. Bu tarifte fasulye turşusu da kullanabilirsiniz.
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