Yumurtalı fasulye kavurması

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Taze fasulyelerin kılçıklarını ayıklayıp uzunlamasına ortadan ikiye kesin. Kestiğiniz parçaları ikiye bölün. Tereyağını geniş bir tavada eritip fasulyeyi ekleyin ve yumuşayana kadar kavurun. Yumurtaları geniş bir kaseye kırıp üzerine tuz, karabiber ve pulbiber katın. Çırptıktan sonra fasulyelerin üzerine boşaltıp karıştırın. Yumurta piştikten sonra ocaktan alıp sıcak servis yapın.