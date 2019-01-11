Yumurtalı pırasalı kahvaltılık

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 kg pırasa
2 adet soğan
1 çorba kaşığı tereyağı
1 çorba kaşığı sıvıyağ
250 gram kıyma
1 çorba kaşığı salça
1 tatlı kaşığı pulbiber
1'er çay kaşığı karabiber ve tuz
ÜZERI IÇIN:
3 adet yumurta
1.5 su bardağı süt
100 gram rendelenmiş taze kaşar peyniri
YAPILIŞI
Tereyağı ve sıvıyağı tavaya alıp, tereyağını eritin. İnce kıyılmış soğan ve pırasayı ilave edip, pırasa yumuşayana dek kavurun. Kıyma ve kalan malzemeyi ilave edip 1-2 dakika pişirin. Ocaktan alıp, orta boy fırın kabına boşaltın 2 Üzeri için yumurta ve sütü çırpıp, fırın kabındaki karışımın üzerine gezdirin. Rendelenmiş kaşar peyniri serpiştirip, önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarana dek pişirin. Fırından alıp 10-15 dakika dinlendirin. Ilık olarak servis yapın.