Yumurtalı pırasalı kahvaltılık

Sofra Tarifi

1 kg pırasa 2 adet soğan 1 çorba kaşığı tereyağı 1 çorba kaşığı sıvıyağ 250 gram kıyma 1 çorba kaşığı salça 1 tatlı kaşığı pulbiber 1'er çay kaşığı karabiber ve tuz ÜZERI IÇIN: 3 adet yumurta 1.5 su bardağı süt 100 gram rendelenmiş taze kaşar peyniri

YAPILIŞI

Tereyağı ve sıvıyağı tavaya alıp, tereyağını eritin. İnce kıyılmış soğan ve pırasayı ilave edip, pırasa yumuşayana dek kavurun. Kıyma ve kalan malzemeyi ilave edip 1-2 dakika pişirin. Ocaktan alıp, orta boy fırın kabına boşaltın 2 Üzeri için yumurta ve sütü çırpıp, fırın kabındaki karışımın üzerine gezdirin. Rendelenmiş kaşar peyniri serpiştirip, önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarana dek pişirin. Fırından alıp 10-15 dakika dinlendirin. Ilık olarak servis yapın.