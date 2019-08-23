Zeytin Yağında Yoğurt Peyniri Tarifi

Yoğurt ve tuzu karıştırıp temiz bir tülbentin içine koyun. Kenarlarından sıkıca bağlayarak üzülmesi için tel bir süzgece alın. Süzgeci daha büyük bir kabın üzerine koyarak buzdolabında yaklaşık 3 gün yoğurdun bütün suyu bitene kadar süzdürün. Daha sonra küçük toplar şeklinde yuvarlayın. Aralarına biberiye, kekik ve pulbiber zeytinyağı ekleyip serperek bir kavanoza kat kat dizin. En son üzerini kapatacak kadar buzdolabına kaldırın. Yaklaşık 3 hafta kadar buzdolabında beklettikten sonra servis yapabilirsiniz...