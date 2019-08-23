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Zeytin Yağında Yoğurt Peyniri Tarifi

Kolayca yapacağınız Kahvaltılık zeytin yağında yoğurt peyniri nasıl yapılır?
Zeytin Yağında Yoğurt Peyniri Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Doğum Günü, Sevgililer Günü, Yılbaşı, Ev Partisi
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 kg koyun yoğurdu



1 çay kaşığı tuz



2 tatlı kaşığı pulbiber



2 dal biberiye, 2-3 dal kekik



Yeteri kadar zeytinyağı


YAPILIŞI

Yoğurt ve tuzu karıştırıp temiz bir tülbentin içine koyun. Kenarlarından sıkıca bağlayarak üzülmesi için tel bir süzgece alın. Süzgeci daha büyük bir kabın üzerine koyarak buzdolabında yaklaşık 3 gün yoğurdun bütün suyu bitene kadar süzdürün. Daha sonra küçük toplar şeklinde yuvarlayın. Aralarına biberiye, kekik ve pulbiber zeytinyağı ekleyip serperek bir kavanoza kat kat dizin. En son üzerini kapatacak kadar buzdolabına kaldırın. Yaklaşık 3 hafta kadar buzdolabında beklettikten sonra servis yapabilirsiniz...

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