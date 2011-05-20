Adaçaylı Peynirli Kek

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Peksimetleri ve adaçayını blenderde toz haline getirin. Margarini kısık ateşte eritin (renk değiştirmemesine dikkat edin). Sonra peksimetlerin üzerine ekleyin. Karışımı tekrar blenderden geçirin. 18 cm çapında yuvarlak bir kalıbı ya da dikdörtgen bir kalıbı alüminyum folyo ile kaplayın. Peksimetli karışımı kalıba düzgünce yayın. Bir kaşık yardımı ile düzelterek, kabın her yerine eşit olarak dağılmasını sağlayın. Fırını 180 dereceye ayarlayın. Birkaç dakika ısıttıktan sonra, kabı fırına yerleştirin. Peksimetlerin rengi çok hafif değişene dek fırında bekletin. Çerkez peynirini rendeleyin. Bir başka kasede yumurtaları bir tutam tuzla çırpın. Yumurtalarla peyniri karıştırın. Fırından aldığınız yağlı peksimet hamurunun üzerine peynirli karışımı yayın. Jambon dilimlerini peynirli harcın içine batırın. Tekrar fırına yerleştirin. Peynir eriyene ve rengi çok hafif pembeleşene dek fırında tutun. Daha sonra fırından alıp, üzerine karabiber serpin. Dilimleyerek servis yapın.