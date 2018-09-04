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Sofra / Kekler / Ahadudu Reçelli Mini Kekler

Ahadudu Reçelli Mini Kekler

Ahadudu Reçelli Mini Kekler
  • 12 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Zor
  • Çocuk Partisi, Ev Partisi, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet yumurta

7 çorba kaşığı toz şeker

1/2 çay bardağı sıvı yağı

1/2 su bardağı süt

6 çorba kaşığı un

4 çorba kaşığı kakao

1 paket kabartma tozu

8 çorba kaşığı tepeleme esmer şeker

1/4 çay kaşığı tuz



AHUDUDU REÇELİ İÇİN:

500 gram ahududu

2 su bardağı toz şeker

4-5 damla limon suyu





ÜZERİ İÇİN: Ahududu


YAPILIŞI

Yumurta ve toz şekeri köpürene kadar çırpın. Ardından sıvı yağ ve sütü ekleyin. Karıştırdıktan sonra esmer şekeri katıp, tüm kuru malzemeyi eleyerek ekleyin. Homojen bir kıvam alana kadar yavaşça karıştırın. 2 adet 24'lü mini cup cake kalıbının içlerine cup cake kağıtları koyun ve tereyağı ile yağlayın. İçlerine hazırladığınız harcı paylaştırıp önceden ısıtılmış fırında 10-12 dakika kadar pişirin. Ahududu ve toz şekeri bir tencereye koyun ve arada karıştırarak şeker eriyene kadar kaynatın. Şeker eridikten sonra 5 dakika kadar orta ateşte kaynatın ve içine limon suyunu sıkıp bir kavanoza alın. Pişen ve soğuyan minik keklerin içinden bir çay kaşığı ile parçalar koparın. İçlerine soğumuş reçelden 1'er çay kaşığı koyun. 1'er adet ahududu ile süsleyerek servis yapın.
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