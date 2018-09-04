Ahadudu Reçelli Mini Kekler

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Yumurta ve toz şekeri köpürene kadar çırpın. Ardından sıvı yağ ve sütü ekleyin. Karıştırdıktan sonra esmer şekeri katıp, tüm kuru malzemeyi eleyerek ekleyin. Homojen bir kıvam alana kadar yavaşça karıştırın. 2 adet 24'lü mini cup cake kalıbının içlerine cup cake kağıtları koyun ve tereyağı ile yağlayın. İçlerine hazırladığınız harcı paylaştırıp önceden ısıtılmış fırında 10-12 dakika kadar pişirin. Ahududu ve toz şekeri bir tencereye koyun ve arada karıştırarak şeker eriyene kadar kaynatın. Şeker eridikten sonra 5 dakika kadar orta ateşte kaynatın ve içine limon suyunu sıkıp bir kavanoza alın. Pişen ve soğuyan minik keklerin içinden bir çay kaşığı ile parçalar koparın. İçlerine soğumuş reçelden 1'er çay kaşığı koyun. 1'er adet ahududu ile süsleyerek servis yapın.