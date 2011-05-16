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Ahududulu Böğürtlenli İngiliz Pudingi

Ahududulu Böğürtlenli İngiliz Pudingi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Zor
  • Çocuk Partisi, Ev Partisi, Piknik, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağından iki parmak fazla un

Yarım paket kabartma tozu

Bir tutam tuz

1 adet limonun rendelenmiş kabuğu

10 çorba kaşığı margarin

2 çay bardağı toz şeker

3 adet yumurta

1 su bardağı ahududu

1 su bardağı böğürtlen

YAPILIŞI

Oda sıcaklığındaki yumurtaları, toz şeker ile birlikte çırpın. Oda sıcaklığındaki margarini ekleyin. İyice karışmasını sağlayın. Tuzu katıp, kabartma tozunu ekleyin. Üzerine rendelenmiş limon kabuğu ve unu ilave edin. Mikserle bu karışımı iyice karıştırın. Ahududu ve böğürtlenleri hamura katın. Bir kaşık yardımı ile karıştırın. Yuvarlak kalıbı yağlayın. Hamuru içine dökün. Kalıbın üzerini bir alüminyum folyo ile örtün ve içi su dolu başka bir kabın içine oturtun. Önceden ısıtılmış 250 derece fırında 2-2.5 saat pişirin. Fırından almadan önce, kürdan yardımı ile pişip pişmediğini kontrol edin. Dilimleyip servis yapın.
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