Ahududulu Böğürtlenli İngiliz Pudingi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 su bardağından iki parmak fazla un
Yarım paket kabartma tozu
Bir tutam tuz
1 adet limonun rendelenmiş kabuğu
10 çorba kaşığı margarin
2 çay bardağı toz şeker
3 adet yumurta
1 su bardağı ahududu
1 su bardağı böğürtlen
YAPILIŞI
Oda sıcaklığındaki yumurtaları, toz şeker ile birlikte çırpın. Oda sıcaklığındaki margarini ekleyin. İyice karışmasını sağlayın. Tuzu katıp, kabartma tozunu ekleyin. Üzerine rendelenmiş limon kabuğu ve unu ilave edin. Mikserle bu karışımı iyice karıştırın. Ahududu ve böğürtlenleri hamura katın. Bir kaşık yardımı ile karıştırın. Yuvarlak kalıbı yağlayın. Hamuru içine dökün. Kalıbın üzerini bir alüminyum folyo ile örtün ve içi su dolu başka bir kabın içine oturtun. Önceden ısıtılmış 250 derece fırında 2-2.5 saat pişirin. Fırından almadan önce, kürdan yardımı ile pişip pişmediğini kontrol edin. Dilimleyip servis yapın.