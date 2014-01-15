Ahududulu Top Kek

Toz şeker ve yumurtayı derin bir kapta iyice çırpın. Üzerine eritilmiş margarini ilave edin ve tekrar çırpın. Un ve kabartma tozunu da katıp çırpmaya devam edin. Son olarak çekirdeksiz üzümü ve ahududu reçelini de katıp karıştırın. Hazırladığınız bu harcı küçük kek kalıplarına dökün. Önceden ısıtılmış 190 derece fırında 20 dakika pişirin. Fırından çıkarıp üzerine reçel sürün.