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Sofra / Kekler / Akıtma Kek

Akıtma Kek

Akıtma Kek
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Doğum Günü, Çocuk Partisi, Ev Partisi, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet yumurta

Bir buçuk su bardağı toz şeker

1 su bardağı yoğurt

Bir buçuk su bardağı sıvı yağ

Bir buçuk su bardağı ılık su

Bir buçuk su bardağı mısır unu

1 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 su bardağı iri dövülmüş ceviz

Margarin (kalıbı yağlamak için)

YAPILIŞI

Önce yumurtaları çırpın. Daha sonra toz şekeri ekleyip, tekrar çırpın. 1 su bardağı yoğurt, sıvı yağ ve ılık suyu ekleyin. Un ve mısır ununu ekleyip, üzerine 1 paket kabartma tozunu döküp, iyice karıştırın. Bir su bardağı iri çekilmiş cevizi ilave edip, tekrar karıştırın. Margarinle yağlanmış kek kalıbına ya da derin bir tepsiye karışımı dökün. 170 derece fırında iyice kabarana dek pişirin.
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