Akıtma Kek

Sofra Tarifi

2 adet yumurta Bir buçuk su bardağı toz şeker 1 su bardağı yoğurt Bir buçuk su bardağı sıvı yağ Bir buçuk su bardağı ılık su Bir buçuk su bardağı mısır unu 1 su bardağı un 1 paket kabartma tozu 1 su bardağı iri dövülmüş ceviz Margarin (kalıbı yağlamak için)

YAPILIŞI

Önce yumurtaları çırpın. Daha sonra toz şekeri ekleyip, tekrar çırpın. 1 su bardağı yoğurt, sıvı yağ ve ılık suyu ekleyin. Un ve mısır ununu ekleyip, üzerine 1 paket kabartma tozunu döküp, iyice karıştırın. Bir su bardağı iri çekilmiş cevizi ilave edip, tekrar karıştırın. Margarinle yağlanmış kek kalıbına ya da derin bir tepsiye karışımı dökün. 170 derece fırında iyice kabarana dek pişirin.