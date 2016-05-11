Altın Renkli Muffinler

Sofra Tarifi

2 su bardağı un 1 çay kaşığı kabartma tozu Yarım çay kaşığı tuz 230 gram oda sıcaklığında tereyağı Bir buçuk su bardağı toz şeker 5 adet yumurta Bir buçuk çay kaşığı vanilya ekstratı 1/4 su bardağı süt Üzeri için: Krem şanti ve renkli şekerlemeler

YAPILIŞI

Derin bir kapta un, kabartma tozu ve tuzu karıştırın. Ayrı bir kapta tereyağı ve toz şekeri mikserle krema kıvamına gelene kadar iyice çırpın. Teker teker yumurtaları ekleyin ve mikserle çırpmaya devam edin. Son olarak vanilya ekstratını katın ve mikserle çırpın. Unlu karışımı ve sütü ekleyip, mikserin düşük devrinde çırpın. Daha sonra karışımı muffin kalıplarına yarısı dolacak şekilde paylaştırın. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında üzeri hafif kızarana kadar pişirin. Oda sıcaklığında soğuttuktan sonra üzerini krem şanti ve renkli şekerlemelerle süsleyin.