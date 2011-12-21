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Ananaslı Alt-üst Keki

Ananaslı Alt-üst Keki
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Çocuk Partisi, Ev Partisi, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1/3 su bardağı tereyağı

Yarım su bardağı toz şeker

5-6 dilim konserve ananas

5-6 adet siyah üzüm

Hamur için: Yarım su bardağı oda sıcaklığında tereyağı

1 su bardağı toz şeker

2 adet yumurta

1 çay kaşığı vanilya

1 + 3/4 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

3/4 su bardağı süt

Yarım çay kaşığı tuz

YAPILIŞI

Tereyağını eritip, içine toz şeker katın ve karıştırın. 26 cm çapındaki yuvarlak kek kalıbının dibine bu karışımı yayın. Üzerine ananas dilimlerini dizin. Ortalarına birer üzüm tanesi koyun ve kenara alın. Diğer taraftan hamur için derin bir kapta tereyağı ile toz şekeri karıştırın. Yumurtaları ve vanilyayı ekleyin. Ayrı bir kaba unu ve kabartma tozunu eleyin. Yumurtalı karışımın içine biraz un ve süt ekleyip, karıştırın. Kalan un ve sütü yavaşça dökerek çırpın. Tuz katın ve tekrar çırpın. Hazırladığınız hamuru kalıbın içindeki ananas dilimlerinin üzerine yayın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 50-60 dakika pişirin. Fırından aldıktan sonra kalıbında 10 dakika dinlendirin. Daha sonra servis tabağına ters çevirip, çıkarın. Sıcakken dilimleyerek servis yapın.
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