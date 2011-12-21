Ananaslı Alt-üst Keki

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Tereyağını eritip, içine toz şeker katın ve karıştırın. 26 cm çapındaki yuvarlak kek kalıbının dibine bu karışımı yayın. Üzerine ananas dilimlerini dizin. Ortalarına birer üzüm tanesi koyun ve kenara alın. Diğer taraftan hamur için derin bir kapta tereyağı ile toz şekeri karıştırın. Yumurtaları ve vanilyayı ekleyin. Ayrı bir kaba unu ve kabartma tozunu eleyin. Yumurtalı karışımın içine biraz un ve süt ekleyip, karıştırın. Kalan un ve sütü yavaşça dökerek çırpın. Tuz katın ve tekrar çırpın. Hazırladığınız hamuru kalıbın içindeki ananas dilimlerinin üzerine yayın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 50-60 dakika pişirin. Fırından aldıktan sonra kalıbında 10 dakika dinlendirin. Daha sonra servis tabağına ters çevirip, çıkarın. Sıcakken dilimleyerek servis yapın.