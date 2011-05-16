Ananaslı Kek

Sofra Tarifi
MALZEMELER
3 adet yumurta
Bir buçuk su bardağı toz şeker
Yarım su bardağı sıvı yağ
Yarım su bardağı süt
3 su bardağı un
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilya
1 kutu dilimli ananas
1 çorba kaşığı hindistancevizi
YAPILIŞI
Yumurta ve toz şekeri çırpın. Sıvı yağ ve sütü ekleyip tekrar çırpın. Un ve kabartma tozunu eleyip, vanilyayı ekleyin. İyice karıştırın. Karışımı yağlanmış kelepçeli kalıba yayın. Karışımın ortasına 1 dilim ananas yerleştirin. Diğer ananasları ortadan ikiye bölüp kenardaki boşluklara yerleştirin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 30-35 dakika pişirin. Kalıpla birlikte soğumaya bırakın. Servis yapmadan önce üzerine hindistancevizi serpin. Dilimleyerek, dilerseniz frambuaz sos ile servis yapın.
PÜF NOKTASI
Kekin iyi kabarması için un ve kabartma tozunu muhakkak eleyin.