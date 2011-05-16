Ananaslı Kek

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Yumurta ve toz şekeri çırpın. Sıvı yağ ve sütü ekleyip tekrar çırpın. Un ve kabartma tozunu eleyip, vanilyayı ekleyin. İyice karıştırın. Karışımı yağlanmış kelepçeli kalıba yayın. Karışımın ortasına 1 dilim ananas yerleştirin. Diğer ananasları ortadan ikiye bölüp kenardaki boşluklara yerleştirin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 30-35 dakika pişirin. Kalıpla birlikte soğumaya bırakın. Servis yapmadan önce üzerine hindistancevizi serpin. Dilimleyerek, dilerseniz frambuaz sos ile servis yapın.