DETAYLI ARA
Sofra / Kekler / Ananaslı Kek

Ananaslı Kek

Ananaslı Kek
  • 10 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 adet yumurta

Bir buçuk su bardağı toz şeker

Yarım su bardağı sıvı yağ

Yarım su bardağı süt

3 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

1 kutu dilimli ananas

1 çorba kaşığı hindistancevizi

YAPILIŞI

Yumurta ve toz şekeri çırpın. Sıvı yağ ve sütü ekleyip tekrar çırpın. Un ve kabartma tozunu eleyip, vanilyayı ekleyin. İyice karıştırın. Karışımı yağlanmış kelepçeli kalıba yayın. Karışımın ortasına 1 dilim ananas yerleştirin. Diğer ananasları ortadan ikiye bölüp kenardaki boşluklara yerleştirin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 30-35 dakika pişirin. Kalıpla birlikte soğumaya bırakın. Servis yapmadan önce üzerine hindistancevizi serpin. Dilimleyerek, dilerseniz frambuaz sos ile servis yapın.

PÜF NOKTASI

Kekin iyi kabarması için un ve kabartma tozunu muhakkak eleyin.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Damla Çikolatalı Kurabiye Hamurlu Brownie
Damla Çikolatalı Kurabiye Hamurlu Brownie
Beyaz Çikolatalı Brownie
Beyaz Çikolatalı Brownie
Çikolatalı Mini Kekler
Çikolatalı Mini Kekler
Zeytinli ve Kuru Domatesli Kek
Zeytinli ve Kuru Domatesli Kek
Hurmalı Kek
Hurmalı Kek
Balkabaklı Pirinç Keki
Balkabaklı Pirinç Keki
Mısırlı ve Portakallı Kek
Mısırlı ve Portakallı Kek
Altın Renkli Muffinler
Altın Renkli Muffinler

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN