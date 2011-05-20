DETAYLI ARA
Sofra / Kekler / Ananaslı Top Kek

Ananaslı Top Kek

Ananaslı Top Kek
  • 3 Adet
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Çocuk Partisi, Ev Partisi, Piknik, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

İki buçuk su bardağı un

Yarım çay kaşığı tuz

2 çay kaşığı kabartma tozu

2 çorba kaşığı pudra şekeri

50 gram tereyağı

Yarım su bardağı süt

Karamelize ananas için:

3 dilim konserve ananas

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı soğuk su

3 çorba kaşığı şekersiz krema

1 paket krem şanti

1 su bardağı süt

1 paket vanilya

Üzerine:

Pudra şekeri

YAPILIŞI

Un, tuz, kabartma tozu ve pudra şekerini bir kaba alın. Tereyağını ekleyin. Birkaç kez karıştırın. Sütü ekleyip yoğurun. Hamuru 1 cm kalınlığında açın. Su bardağı yardımıyla hamurdan 6 adet daire kesin. Fırın tepsisini yağlı kağıt ile kaplayın. Hamurları tepsiye aralıklarla dizin. Önceden ısıtılmış 220 derece fırında, 10-12 dakika pişirin. Fırından çıkartıp soğumaya bırakın.

Karamel yapmak için toz şekeri tavada eritip ocaktan alın. Üzerine 1 su bardağı su ilave edin. Tavayı tekrar ocağa oturtun. Karıştırmadan, şekerin çözülmesini bekleyin. Çözüldükten sonra kremayı ekleyip karıştırın. Vanilyayı ve ananasları tavaya alın. Karıştırıp ocaktan alın. Krem şantiyi sütle mikserleyin. 3 adet bisküvinin üzerine karamelize olmuş 1 dilim ananas yerleştirin. Ananasın üzerine krem şanti sıkın. Kalan bisküvilerle krem şantilerin üzerini kapatın. Pudra şekeri serpip servis yapın.

Bunları da Denemek İster misiniz?
Damla Çikolatalı Kurabiye Hamurlu Brownie
Damla Çikolatalı Kurabiye Hamurlu Brownie
Beyaz Çikolatalı Brownie
Beyaz Çikolatalı Brownie
Çikolatalı Mini Kekler
Çikolatalı Mini Kekler
Zeytinli ve Kuru Domatesli Kek
Zeytinli ve Kuru Domatesli Kek
Hurmalı Kek
Hurmalı Kek
Balkabaklı Pirinç Keki
Balkabaklı Pirinç Keki
Mısırlı ve Portakallı Kek
Mısırlı ve Portakallı Kek
Altın Renkli Muffinler
Altın Renkli Muffinler

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN