Ananaslı Top Kek

Un, tuz, kabartma tozu ve pudra şekerini bir kaba alın. Tereyağını ekleyin. Birkaç kez karıştırın. Sütü ekleyip yoğurun. Hamuru 1 cm kalınlığında açın. Su bardağı yardımıyla hamurdan 6 adet daire kesin. Fırın tepsisini yağlı kağıt ile kaplayın. Hamurları tepsiye aralıklarla dizin. Önceden ısıtılmış 220 derece fırında, 10-12 dakika pişirin. Fırından çıkartıp soğumaya bırakın.

Karamel yapmak için toz şekeri tavada eritip ocaktan alın. Üzerine 1 su bardağı su ilave edin. Tavayı tekrar ocağa oturtun. Karıştırmadan, şekerin çözülmesini bekleyin. Çözüldükten sonra kremayı ekleyip karıştırın. Vanilyayı ve ananasları tavaya alın. Karıştırıp ocaktan alın. Krem şantiyi sütle mikserleyin. 3 adet bisküvinin üzerine karamelize olmuş 1 dilim ananas yerleştirin. Ananasın üzerine krem şanti sıkın. Kalan bisküvilerle krem şantilerin üzerini kapatın. Pudra şekeri serpip servis yapın.