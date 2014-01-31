Ananaslı ve Armutlu Kek

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Şeker ve suyu karıştırarak kısık ateşte karameli hazırlayın. Karameli kalıbın dibine yayın. Armutu soyup dilimleyin. Ananas ve armut dilimlerini karamelin üzerine dizin. Diğer tarafta yumurtaları iyice çırpın. Toz şekeri ekleyip tekrar 2-3 dakika daha çırpın. Üzerine unu ve kabartma tozunu eleyip, eritilmiş margarini ekleyin. İyice karıştırın. Karışımı meyvelerin üzerine yayın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişirin.