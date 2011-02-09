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Ananaslı Kakaolu Kek

Ananaslı Kakaolu Kek
  • 12 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 adet yumurta

Bir buçuk su bardağı tozşeker

1 su bardağından bir parmak eksik süt

Yarım su bardağı sıvıyağ

125 gram margarin

1 paket kakaolu kek karışımı



Üzeri için:

2 paket toz kremşanti

2 su bardağı ananas suyu

10-12 dilim konserve ananas

YAPILIŞI

1.Yumurta ve toz şekeri 3-4 dakika çırpın. Ardından sütü, sıvı yağı ve oda sıcaklığındaki margarini ekleyerek biraz karıştırın. Son olarak kakaolu kek karışımını ilave edip 2-3 dakika hızlı devirde çırpın. 30x30 cm'lik yağlanmış kalıba aktarın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 45 dakika pişirin. Piştiğinde çıkartıp, soğumaya bırakın.

2.Üzeri için; toz krem şantiyi ananas suyu ile çırparak krema haline getirin. Soğuyan kekin üzerine ananasların yarısını yerleştirin. Üzerine kremayı yayın. Kremanın üzerine kalan ananasları da yerleştirdikten sonra kare şeklinde dilimleyin. Buzdolabında yarım saat dinlendirip servis yapın.
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