Ananaslı Kakaolu Kek

Sofra Tarifi

4 adet yumurta Bir buçuk su bardağı tozşeker 1 su bardağından bir parmak eksik süt Yarım su bardağı sıvıyağ 125 gram margarin 1 paket kakaolu kek karışımı Üzeri için: 2 paket toz kremşanti 2 su bardağı ananas suyu 10-12 dilim konserve ananas

YAPILIŞI

1.Yumurta ve toz şekeri 3-4 dakika çırpın. Ardından sütü, sıvı yağı ve oda sıcaklığındaki margarini ekleyerek biraz karıştırın. Son olarak kakaolu kek karışımını ilave edip 2-3 dakika hızlı devirde çırpın. 30x30 cm'lik yağlanmış kalıba aktarın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 45 dakika pişirin. Piştiğinde çıkartıp, soğumaya bırakın.



2.Üzeri için; toz krem şantiyi ananas suyu ile çırparak krema haline getirin. Soğuyan kekin üzerine ananasların yarısını yerleştirin. Üzerine kremayı yayın. Kremanın üzerine kalan ananasları da yerleştirdikten sonra kare şeklinde dilimleyin. Buzdolabında yarım saat dinlendirip servis yapın.