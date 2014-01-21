Ananas Soslu Ananaslı Kek

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

İlk olarak ananas sos için, ananas suyu, esmer şeker, mısır unu ve oda sıcaklığında beklemiş margarini bir tencereye aktarın. Kısık ateşte karıştırarak kaynatın. Kaynayınca yüksek ateşte koyulaştırın ve daha sonra sosu ocaktan alın. Hamur için su, sıvı yağ ve şekeri bir tencereye aktarın. Karıştırarak kaynatın ve ocaktan alın. Soğumaya bırakın. Un, kabartma tozu ve tarçını harmanlayın. Soğuyan şurubu unlu karışıma yavaş yavaş ekleyip karıştırın. Mikserle çırpın. Ananası soyup küp doğrayın. 20-22 cm'lik yuvarlak bir kalıbı yağlı kağıt ile kaplayın. Ananas parçalarını yağlı kağıdın üzerine dizin. Üzerine ananas sostan 4 çorba kaşığı gezdirin ve hamuru yayın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişirin. Ilıkken dilimleyin. Ananas sosu kekin üzerine döküp servis yapın.