Antep fıstık krema dolgulu muffinler

Üye Tarifi

Krema dolgu için; 1 paket antep fıstıklı puding 1 çorba kaşığı sakız reçeli veya 1 parça damla sakızı 2 su bardağı süt ile bunları karıştırıp pişirin soğuması için bir kenarda bekletin.

YAPILIŞI

Yapılışı;

Yumurta ve şekeri krema gibi olana kadar mikserle çırpın.

Sırayla süt,sıvı yağ,zencefil,kabartma tozu, vanilya,badem unu ve unu ilave edip çırpın.

Muffin kalıplarına bir çorba kaşığı hamurdan dökün.

Ortasına 1 tatlı kaşığı krema koyun damla çikolata serpin ve tekrar bir çorba kaşığı hamurdan koyun.

Bu şekilde hamuru kalıplara bölüştürün bu ölçüden 24 adet muffin çıkıyor.

Pişince ortası boş kalıyor kremadan dolayı nefis oluyor