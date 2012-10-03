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Antep fıstık krema dolgulu muffinler

Antep fıstık krema dolgulu muffinler
  • 24 Adet
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MALZEMELER

Malzemeler; [24 adet]

3 yumurta

1 su bardağından bir parmak eksik şeker

1 su bardağı süt

1 su bardağı sıvı yağ

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

1 tatlı kaşığı zencefil

3 çorba kaşığı badem unu

2 su bardağından 1 parmak eksik un

1 su bardağı damla çikolata



Krema dolgu için;

1 paket antep fıstıklı puding

1 çorba kaşığı sakız reçeli veya 1 parça damla sakızı

2 su bardağı süt ile bunları karıştırıp pişirin soğuması için bir kenarda bekletin.


YAPILIŞI

Yapılışı;
Yumurta ve şekeri krema gibi olana kadar mikserle çırpın.
Sırayla süt,sıvı yağ,zencefil,kabartma tozu, vanilya,badem unu ve unu ilave edip çırpın.
Muffin kalıplarına bir çorba kaşığı hamurdan dökün.
Ortasına 1 tatlı kaşığı krema koyun damla çikolata serpin ve tekrar bir çorba kaşığı hamurdan koyun.
Bu şekilde hamuru kalıplara bölüştürün bu ölçüden 24 adet muffin çıkıyor.
Pişince ortası boş kalıyor kremadan dolayı nefis oluyor

PÜF NOKTASI

Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim.
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