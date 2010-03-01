Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Margarini eritip soğuması için kenara alın. Yumurta ve toz şekeri bir kaba alıp iyice çırpın. Süt ve erimiş margarini ekleyip 1-2 defa daha çırpın. Sade kek un, vanilya ve kakaoyu ekleyip karıştırın. Karışımı yağlanmış kalıba dökün. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 45 dakika pişirin. Çikolata sosu için toz çikolata karışımını sütle birlikte pişirin. Sos soğuyunca kekin üzerine gezdirip servis yapın.