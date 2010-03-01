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Sofra / Kekler / Arap Kek

Arap Kek

Arap Kek
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Ev Partisi, Kutlama
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 adet yumurta

2 su bardağı tozşeker

1 su bardağı süt

250 gram margarin

4 çorba kaşığı kakao

1 paket vanilya

1 paket sade kek un

Sos için: 1 paket hazır çikolata sos

İki buçuk su bardağı süt

YAPILIŞI

Margarini eritip soğuması için kenara alın. Yumurta ve toz şekeri bir kaba alıp iyice çırpın. Süt ve erimiş margarini ekleyip 1-2 defa daha çırpın. Sade kek un, vanilya ve kakaoyu ekleyip karıştırın. Karışımı yağlanmış kalıba dökün. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 45 dakika pişirin. Çikolata sosu için toz çikolata karışımını sütle birlikte pişirin. Sos soğuyunca kekin üzerine gezdirip servis yapın.
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