Armolalı Cheesecake

Sofra Tarifi

2 paket kepekli bisküvi 150 gram tereyağı 3 adet yumurta 1 su bardağı toz şeker 1 adet limonun rendelenmiş kabuğu 1 paket (200 gram) armola peyniri 1 paket (200 gram) labne peyniri 1 su bardağı yoğurt Servis için: Altın çilek

YAPILIŞI

Kepekli bisküviyi ufalayın. Tereyağı ekleyip iyice karıştırın. Orta boy kelepçeli tart kalıbına elinizle bastırarak yayın. 5 dakika buzdolabında dinlendirin. Ayrı bir yerde yumurta, toz şeker, rendelenmiş limon kabuğu, labne peyniri, armola peyniri ve yoğurdu karıştırın. Daha sonra bisküvili karışımın üzerine yayın. Fırını 180 derecede ısıtın. Cheesecake'yi koymadan önce ısıyı 100 dereceye indirin. Sonra tatlıyı koyup, 5 dakika pişirip, fırını kapatın. 1 saat kapağını açmadan dinlendirin. Altın çilekle servis yapın.