Armolalı Cheesecake

Sofra Tarifi
MALZEMELER
2 paket kepekli bisküvi
150 gram tereyağı
3 adet yumurta
1 su bardağı toz şeker
1 adet limonun rendelenmiş kabuğu
1 paket (200 gram) armola peyniri
1 paket (200 gram) labne peyniri
1 su bardağı yoğurt
Servis için:
Altın çilek
YAPILIŞI
Kepekli bisküviyi ufalayın. Tereyağı ekleyip iyice karıştırın. Orta boy kelepçeli tart kalıbına elinizle bastırarak yayın. 5 dakika buzdolabında dinlendirin. Ayrı bir yerde yumurta, toz şeker, rendelenmiş limon kabuğu, labne peyniri, armola peyniri ve yoğurdu karıştırın. Daha sonra bisküvili karışımın üzerine yayın. Fırını 180 derecede ısıtın. Cheesecake'yi koymadan önce ısıyı 100 dereceye indirin. Sonra tatlıyı koyup, 5 dakika pişirip, fırını kapatın. 1 saat kapağını açmadan dinlendirin. Altın çilekle servis yapın.
PÜF NOKTASI
Armola peyniri: Keçi sütünden imal edilen, yumuşak kıvamlı olan armola peyniri, salata ve hafif tatlıların yapımında kullanılır.