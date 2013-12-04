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Sofra / Kekler / Armutlu Çikolatalı Kek

Armutlu Çikolatalı Kek

Armutlu Çikolatalı Kek
  • 20 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3-4 adet armut

İki buçuk su bardağı tozşeker

250 gram oda sıcaklığında tereyağı

6 adet yumurta

300 ml krema

İki buçuk su bardağı un

100 gram kakao

2 tatlı kaşığı kabartma tozu

1 tatlı kaşığı vanilya esansı

Yarım tatlı kaşığı karbonat

Yarım çay kaşığı tuz

Üzeri için:

Pudraşekeri

YAPILIŞI

Toz şeker ve tereyağını iyice karıştırın. Teker teker yumurtaları ekleyip yeniden karıştırın. Krema ilave edin. 2 Ayrı bir kapta un, kakao, kabartma tozu, vanilya esansı, karbonat ve tuzu çırpma teli ile karıştırın. Unlu karışımı toz şekerli karışımın üzerine eleyin. Spatula yardımı ile alttan yukarıya doğru yavaşça karıştırın. 3 Karışımı, yağlanıp unlanmış kek kalıbına, üzerinde üç parmak boşluk kalacak şekilde dökün. Önceden ısıtılmış 180 derecede fırında 50-55 dakika pişirin. Üzerine pudra şekeri serpip, dilediğiniz şekilde süsleyerek servis yapın.
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