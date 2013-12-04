Armutlu Çikolatalı Kek

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Toz şeker ve tereyağını iyice karıştırın. Teker teker yumurtaları ekleyip yeniden karıştırın. Krema ilave edin. 2 Ayrı bir kapta un, kakao, kabartma tozu, vanilya esansı, karbonat ve tuzu çırpma teli ile karıştırın. Unlu karışımı toz şekerli karışımın üzerine eleyin. Spatula yardımı ile alttan yukarıya doğru yavaşça karıştırın. 3 Karışımı, yağlanıp unlanmış kek kalıbına, üzerinde üç parmak boşluk kalacak şekilde dökün. Önceden ısıtılmış 180 derecede fırında 50-55 dakika pişirin. Üzerine pudra şekeri serpip, dilediğiniz şekilde süsleyerek servis yapın.