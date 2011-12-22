Armutlu Kek

Sofra Tarifi

3 adet yumurta Bir buçuk su bardağı pudra şekeri 1 paket kabartma tozu 25 gram margarin 1 su bardağı yoğurt 2 su bardağı un 2 adet armut 4 çorba kaşığı kayısı marmeladı Süslemek için: File badem

YAPILIŞI

Yumurtaları pudra şekeri ile çırpın. Kabartma tozunu ilave edin. Margarini eritip yumurtalı karışıma ekleyip tekrar karıştırın. Üzerine yoğurdu ekleyin. Son olarak unu ilave ederek karıştırın. 20 cm çapında yağlanmış kek kalıbına hamuru dökün. Armutların kabuklarını soyun. Çekirdeklerini çıkartıp dilimleyin. Kekin üzerine armutları yerleştirin. 200 derece fırında, altın rengi alana kadar 40- 45 dakika pişirin. Fırından çıkarıp armutların üzerine marmelat sürün. Soğuduktan sonra file bademle süsleyerek servis yapın.