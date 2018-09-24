Armutlu Kek

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Armutların kabuklarını soyup limonlu suda, su kaynayana kadar yarı yarıya pişirin ve soğuması için kenara alın. Yumurtaları mikser yardımıyla iyice çırpın. Bal, pekmez ve ezilmiş muz ekleyip çırpmaya devam edin. Pirinç sütü ve zeytinyağı ilave edip çırpın. Daha sonra kalan kuru malzemeyi ekleyip karıştırın. Orta boy yağlanmış baton bir kek kalıbının 3/4'ünü harçla doldurun. Armutların sap kısımları dışarıda kalacak şekilde üzerine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 160 derece fırında 40 dakika pişirin. Fırından alıp soğumaya bırakın. Dilimleyip servis yapın.