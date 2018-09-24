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Armutlu Kek

Armutlu Kek
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Zor
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4-5 adet akça armut

1 çorba kaşığı limon suyu

Yeteri kadar su

3 adet yumurta

3 çorba kaşığı bal

3 çorba kaşığı keçiboynuzu pekmezi

2 adet muz

1 su bardağı esmer pirinç sütü

Yarım çay bardağı zeytinyağı

300 gram ev yapımı esmer pirinç unu

Yarım su bardağı keçiboynuzu unu

1 çorba kaşığı siyah üzüm tozu

1 çorba kaşığı vanilya özütü

1 paket kabartma tozu

1 tatlı kaşığı tarçın

2 çorba kaşığı kakao


YAPILIŞI

Armutların kabuklarını soyup limonlu suda, su kaynayana kadar yarı yarıya pişirin ve soğuması için kenara alın. Yumurtaları mikser yardımıyla iyice çırpın. Bal, pekmez ve ezilmiş muz ekleyip çırpmaya devam edin. Pirinç sütü ve zeytinyağı ilave edip çırpın. Daha sonra kalan kuru malzemeyi ekleyip karıştırın. Orta boy yağlanmış baton bir kek kalıbının 3/4'ünü harçla doldurun. Armutların sap kısımları dışarıda kalacak şekilde üzerine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 160 derece fırında 40 dakika pişirin. Fırından alıp soğumaya bırakın. Dilimleyip servis yapın.
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