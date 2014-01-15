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Armutlu Portakallı Kek

Armutlu Portakallı Kek
  • 12 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yılbaşı, Çocuk Partisi, Ev Partisi, Yemek Daveti, Piknik
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet armut

2 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

250 gram tereyağı

1 su bardağı toz şeker

3 çorba kaşığı marmelat

Üç buçuk kahve fincanı portakal suyu

1 su bardağı toz badem

4 adet yumurta

1 adet portakalın rendelenmiş kabuğu

1 adet portakal

YAPILIŞI

Un ve kabartma tozunu beraber eleyerek kenara alın. Tereyağı, toz şeker, marmelat ve portakal suyunu bir tencereye alın. Kısık ateşte ağır ağır karıştırarak kıvamlı bir hal alana dek pişirin. Daha sonra karıştırarak soğutun. Un ve kabartma tozu karışımına toz bademi, ardından hazırladığınız kıvamlı karışımı yavaş yavaş ilave edin. Az çırpılmış yumurta ve ince şekilde rendelediğiniz portakal kabuklarını da ekleyerek karıştırın. Armut ve portakalı dilimleyerek hamura karıştırın. Kek kalıbını yağlayın. Hazırladığınız hamuru kek kalıbına dökün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişirin. Dilimleyerek servis yapın.

PÜF NOKTASI

Pişip pişmediğini anlamak için, keke kürdanı batırın, Çıkardığınızda kürdana hamur bulaşmayıp temiz kalmışsa, kek pişmiş demektir.
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