Armutlu Portakallı Kek

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Un ve kabartma tozunu beraber eleyerek kenara alın. Tereyağı, toz şeker, marmelat ve portakal suyunu bir tencereye alın. Kısık ateşte ağır ağır karıştırarak kıvamlı bir hal alana dek pişirin. Daha sonra karıştırarak soğutun. Un ve kabartma tozu karışımına toz bademi, ardından hazırladığınız kıvamlı karışımı yavaş yavaş ilave edin. Az çırpılmış yumurta ve ince şekilde rendelediğiniz portakal kabuklarını da ekleyerek karıştırın. Armut ve portakalı dilimleyerek hamura karıştırın. Kek kalıbını yağlayın. Hazırladığınız hamuru kek kalıbına dökün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişirin. Dilimleyerek servis yapın.