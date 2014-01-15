Armutlu Portakallı Kek

Sofra Tarifi
MALZEMELER
2 adet armut
2 su bardağı un
1 paket kabartma tozu
250 gram tereyağı
1 su bardağı toz şeker
3 çorba kaşığı marmelat
Üç buçuk kahve fincanı portakal suyu
1 su bardağı toz badem
4 adet yumurta
1 adet portakalın rendelenmiş kabuğu
1 adet portakal
YAPILIŞI
Un ve kabartma tozunu beraber eleyerek kenara alın. Tereyağı, toz şeker, marmelat ve portakal suyunu bir tencereye alın. Kısık ateşte ağır ağır karıştırarak kıvamlı bir hal alana dek pişirin. Daha sonra karıştırarak soğutun. Un ve kabartma tozu karışımına toz bademi, ardından hazırladığınız kıvamlı karışımı yavaş yavaş ilave edin. Az çırpılmış yumurta ve ince şekilde rendelediğiniz portakal kabuklarını da ekleyerek karıştırın. Armut ve portakalı dilimleyerek hamura karıştırın. Kek kalıbını yağlayın. Hazırladığınız hamuru kek kalıbına dökün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişirin. Dilimleyerek servis yapın.
PÜF NOKTASI
Pişip pişmediğini anlamak için, keke
kürdanı batırın, Çıkardığınızda kürdana
hamur bulaşmayıp temiz kalmışsa,
kek pişmiş demektir.