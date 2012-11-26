Armutlu Ve Çikolatalı Kek

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Armutların kabuklarını soyun ve 1 adedini dilimleyip, çekirdeklerini aldıktan sonra yağlanmış kek kalıbının dibine dizin. Kalan 2 adet armudu zar şeklinde doğrayın. Yağı çırpma kabına alın ve 1-2 dakika çırpın. Toz şeker ilave edip, 2-3 dakika daha çırpmaya devam edin. Yumurtaları tek tek ekleyip, tüm malzemeyi tekrar çırpın. Nişasta, un, kakao, tuz ve kabartma tozunu ayrı bir kaba eleyin. Daha sonra yumurtalı karışımın içine katın ve karıştırın. Doğranmış armut, karanfil ve damla çikolatayı ekleyip, tüm malzemeyi karıştırın. Kek kalıbındaki armutların üzerine boşaltın. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında pişirin (pişip pişmediğini anlamak için hamurun içine kürdan batırın, kürdan temiz çıkıyorsa pişmiş demektir). Hafif ılındıktan sonra servis tabağına ters çevirip çıkarın. Dilimleyerek servis yapın.