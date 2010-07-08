Armutlu Çikolatalı Islak Kek

Armutları dilimleyip, toz şeker ile birlikte pişirin ve kenara alın. Çikolatayı benmari usulü eritin. Tereyağını ilave edip, karıştırın. Ayrı bir yerde yumurta ve pudra şekerini koyu bir kıvam alana dek iyice çırpın. Üzerine kekunu eleyip, toz bademi ilave edin. Son olarak tereyağlı çikolatayı ekleyip, karıştırın. 23 cm uzunluğundaki baton kalıba boşaltın. Önceden ısıtılmış 160 derece fırında 35 dakika pişirin. Fırından alıp, tel ızgarada soğumaya bırakın. Çikolatalı kremayı hazırlamak için, kremayı tencereye alıp, ısıtın. Ocaktan alarak içine parçalanmış çikolatayı ilave edin ve iyice karıştırın. Soğuyan keki, enine ikiye bölün. Birinci katına, pişirdiğiniz armutları ve çikolatalı kremayı koyun. İkinci katı üzerine kapatın. Üzerine yeniden çikolatalı krema sürüp, servis yapın.