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Armutlu Çikolatalı Islak Kek

Armutlu Çikolatalı Islak Kek
  • 14 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 adet armut

3 çorba kaşığı toz şeker

250 gram bitter çikolata

250 gram tereyağı

5 adet yumurta

Altı buçuk çorba kaşığı pudra şekeri

1 su bardağı kekun

10 çorba kaşığı toz badem



Çikolatalı kreması için:

1 su bardağından bir parmak fazla krema

150 gram bitter çikolata

YAPILIŞI

Armutları dilimleyip, toz şeker ile birlikte pişirin ve kenara alın. Çikolatayı benmari usulü eritin. Tereyağını ilave edip, karıştırın. Ayrı bir yerde yumurta ve pudra şekerini koyu bir kıvam alana dek iyice çırpın. Üzerine kekunu eleyip, toz bademi ilave edin. Son olarak tereyağlı çikolatayı ekleyip, karıştırın. 23 cm uzunluğundaki baton kalıba boşaltın. Önceden ısıtılmış 160 derece fırında 35 dakika pişirin. Fırından alıp, tel ızgarada soğumaya bırakın. Çikolatalı kremayı hazırlamak için, kremayı tencereye alıp, ısıtın. Ocaktan alarak içine parçalanmış çikolatayı ilave edin ve iyice karıştırın. Soğuyan keki, enine ikiye bölün. Birinci katına, pişirdiğiniz armutları ve çikolatalı kremayı koyun. İkinci katı üzerine kapatın. Üzerine yeniden çikolatalı krema sürüp, servis yapın.

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