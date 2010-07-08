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Sofra / Kekler / Armutlu Haşhaşlı Kek

Armutlu Haşhaşlı Kek

Armutlu Haşhaşlı Kek
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4-5 adet armut

3 adet yumurta

1 su bardağı tozşeker

1 su bardağı süt

Yarım su bardağı sıvıyağ

3 çorba kaşığı limon suyu

1 paket kabartma tozu

Yarım çay kaşığı toz karanfil

İki buçuk su bardağı un

2 çorba kaşığı haşhaş

Servis için: Şekersiz krema

YAPILIŞI

Yumurtayı ?toz şeker ile çırpın. Sıra ile süt, sıvıyağ, limon suyu ilave ederek karıştırın. Kabartma tozunu ekleyin. Toz karanfil, un ve haşhaşı ilave edip çırpın. 20x30 cm'lik bir kek kalıbını yağlayın. Hamuru kalıba boşaltın. Armutların kabuğunu soyun. Limonla ovalayıp, bütün olarak kalıba aldığınız hamurun içine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, kontrol ederek pişirin. Arzuya göre şekersiz kremayla servis yapın.
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