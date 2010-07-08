Armutlu Haşhaşlı Kek

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Yumurtayı ?toz şeker ile çırpın. Sıra ile süt, sıvıyağ, limon suyu ilave ederek karıştırın. Kabartma tozunu ekleyin. Toz karanfil, un ve haşhaşı ilave edip çırpın. 20x30 cm'lik bir kek kalıbını yağlayın. Hamuru kalıba boşaltın. Armutların kabuğunu soyun. Limonla ovalayıp, bütün olarak kalıba aldığınız hamurun içine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, kontrol ederek pişirin. Arzuya göre şekersiz kremayla servis yapın.