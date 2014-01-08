Ayranlı Otlu Kek

Semizotu, maydanoz ve ısırgan otunu yıkayıp, ayıkladıktan sonra kıyın. Derin bir kapta ayran, sıvı yağ ve yumurtayı çırpın. Mısır unu, kabartma tozu, tuz ve pul biberi ekleyip, karıştırın. En son kıydığınız sebzeleri ilave edin ve tüm malzemeyi karıştırıp, yağlanmış dikdörtgen bir fırın kabına boşaltın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25-30 dakika pişirin. Ilındıktan sonra dilimleyerek servis yapın.