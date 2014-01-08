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Ayranlı Otlu Kek

Ayranlı Otlu Kek
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 demet semizotu

1 demet maydanoz

1 demet ısırgan otu

1 su bardağı ayran

1 çay bardağı sıvı yağ

1 adet yumurta

tuz

pul biber

2 su bardağı mısır unu

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

YAPILIŞI

Semizotu, maydanoz ve ısırgan otunu yıkayıp, ayıkladıktan sonra kıyın. Derin bir kapta ayran, sıvı yağ ve yumurtayı çırpın. Mısır unu, kabartma tozu, tuz ve pul biberi ekleyip, karıştırın. En son kıydığınız sebzeleri ilave edin ve tüm malzemeyi karıştırıp, yağlanmış dikdörtgen bir fırın kabına boşaltın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25-30 dakika pişirin. Ilındıktan sonra dilimleyerek servis yapın.
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