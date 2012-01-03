DETAYLI ARA
Sofra / Kekler / Ayvalı Kek/Pasta

Ayvalı Kek/Pasta

Ayvalı Kek/Pasta
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
Üye Tarifi

MALZEMELER

4 adet oda sıcaklığında yumurta

1 su bardağı pudra şekeri

125 gr. yumuşak tereyağı ya da margarin

3 yemek kaşığı hindistancevizi

1 adet limonun rendelenmiş kabuğu

1 çay bardağı süt

1 paket kabartma tozu

2 su bardağı un



Ayrıca:

1 adet ayva

1 adet orta boy elma

1 kahve fincanı kuru üzüm

1 su bardağına yakın iri kırılmış ceviz

2 yemek kaşığı bal

2-3 yemek kaşığı toz şeker

1 çay kaşığı tarçın



Üzerine:

Hazır çikolatalı sos ya da pudra şekeri

YAPILIŞI

Ayva ve elma kabukları soyularak rendelenir; kuru üzüm sıcak suda bekletilir. Toz şeker eklenerek ocakta birkaç dakika pişirilir. Soğuyunca bal, tarçın ve ceviz eklenip karıştırılır.Pudra şekeri ve tereyağı mikser yardımıyla krema kıvamına gelinceye kadar çırpılır. Yumurtalar eklenip çırpmaya devam edilir. Süt ve limon kabuğu eklenip karıştırılır. Un, kabartma tozu ve hindistan cevizi eklenip mikserin düşük devrinde karıştırılır. Hamurun yarısı margarin ile yağlanmış fırın kabına dökülür. Üzerine ayvalı-elmalı harç yayılır. Kalan hamurla üzeri kapatılır. 170 derece fırında kürdan testi yapılarak pişirilir. Keke batırılan kürdan kuru çıkıyorsa pişmiş demektir. İyice soğuyunca kalıptan çıkarılır. Üzeri isteğe göre çikolatalı sos dökülür ya da pudra şekeri elenir. Dilimlenerek servis yapılır.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Damla Çikolatalı Kurabiye Hamurlu Brownie
Damla Çikolatalı Kurabiye Hamurlu Brownie
Beyaz Çikolatalı Brownie
Beyaz Çikolatalı Brownie
Çikolatalı Mini Kekler
Çikolatalı Mini Kekler
Zeytinli ve Kuru Domatesli Kek
Zeytinli ve Kuru Domatesli Kek
Hurmalı Kek
Hurmalı Kek
Balkabaklı Pirinç Keki
Balkabaklı Pirinç Keki
Mısırlı ve Portakallı Kek
Mısırlı ve Portakallı Kek
Altın Renkli Muffinler
Altın Renkli Muffinler

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN