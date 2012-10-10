Ayva Soslu Kek

Sofra Tarifi

2 adet yumurta 1/3 su bardağı süt 1 su bardağı toz şeker 50 gram (üç buçuk çorba kaşığı) tereyağı 1/3 su bardağı zeytinyağı 1 su bardağı+1 çorba kaşığı un Yarım paket kabartma tozu Yeteri kadar tarçın Yarım su bardağı kıyılmış ceviz Ayvalı sos için: 2 adet ayva 1 su bardağı+2 çorba kaşığı toz şeker 2 çorba kaşığı patates nişastası 2 su bardağı su

YAPILIŞI

Yumurta, süt, toz şeker, oda sıcaklığında tereyağı, zeytinyağı, un, kabartma tozu ve tarçını karıştırın. Ceviz ilave edip, karıştırmaya devam edin. Kek hamurunu, yağlanmış 20 cm çapında yuvarlak bir kek kalıbına yayın. Önceden ısıtılmış 150 derece fırında 10 dakika pişirin. Isıyı 170 dereceye çıkarın. Bir bıçak batırıp kontrol ederek, içini çekene kadar pişirin. Ayvalı sos için ayvaların kabuklarını soyup, çekirdek yataklarını çıkarın. Küp doğrayıp, 1 su bardağı toz şeker ile birlikte pişirin. Ayvayı blenderden geçirip kenara alın. Patates nişastasını su ile açıp, ocağa oturtun. Kalan 2 çorba kaşığı toz şekeri ilave edip, muhallebi kıvamına gelene dek pişirin. Ocaktan alıp, ayva ile karıştırın. Yeniden blenderden geçirip, bekletmeden kekin üzerine yayın. Buzdolabına yerleştirip, sos donana dek dinlendirin. Dilimleyerek servis yapın.